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Метель, сильный ветер и резкое похолодание ожидается в Москве

К вечеру субботы температура воздуха в столичном регионе понизится на 10 градусов

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве и области в ближайшие часы. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Москве, скорость ветра поднимется до 18 м/с, начнется метель.

В условиях сильной метели видимость ухудшится до тысячи метров, возможна сильная гололедица, отмечает «РИА Новости». Ветер начнет усиливаться с 14.00 субботы, метель продлится до 21.00. Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев.

К вечеру 10 декабря температура воздуха понизится на 810 градусов.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Метель, сильный ветер и резкое похолодание ожидается в Москве

К вечеру субботы температура воздуха в столичном регионе понизится на 10 градусов

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