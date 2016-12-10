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Более 20 тыс. мирных жителей вышло из Алеппо

Мирные граждане покидают восточные районы города через гуманитарные коридоры

Мирные жители продолжают покидать восточные районы Алеппо через гуманитарные коридоры, организованные российским Центром примирения. В настоящее время сирийская армия контролирует 93% территории Алеппо, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За первую половину субботы более 20 тыс. мирных жителей покинули восточный Алеппо и 1,2 тыс. боевиков сложили оружие, добавил представитель Минобороны.

Покинуть восточные районы Алеппо можно через гуманитарные коридоры в районах Карим-Хун и Эль-Махаяр.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Более 20 тыс. мирных жителей вышло из Алеппо

Мирные граждане покидают восточные районы города через гуманитарные коридоры

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