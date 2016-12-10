Более 20 тыс. мирных жителей вышло из Алеппо

Мирные жители продолжают покидать восточные районы Алеппо через гуманитарные коридоры, организованные российским Центром примирения. В настоящее время сирийская армия контролирует 93% территории Алеппо, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

За первую половину субботы более 20 тыс. мирных жителей покинули восточный Алеппо и 1,2 тыс. боевиков сложили оружие, добавил представитель Минобороны.

Покинуть восточные районы Алеппо можно через гуманитарные коридоры в районах Карим-Хун и Эль-Махаяр.