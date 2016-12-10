МИД Японии подтверждает планы по смягчению визового режима с Россией

Ранее о взаимном облегчении визового режима между Россией и Японией сообщила газета «Асахи»
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
О взаимном облегчении визового режима Москва и Токио объявят во время визита Владимира Путина в Японию. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура.
Визит президента России в Японию состоится 15–16 декабря. Ранее о смягчении визового режима сообщила японская пресса.
«Я могу подтвердить, что и Япония, и Россия на саммите на следующей неделе, как ожидается, объявят о взаимном облегчении мер визового режима», — приводит слова представителя японского МИДа «РИА Новости».
Дипломат отметил, что смягчение визового режима коснется не отдельных регионов, а стран в целом.
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