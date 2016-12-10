Кубок легенд: звезды хоккея сошлись на льду

9 декабря состоялись первые матчи Кубка легенд, приуроченного к 70-летию отечественного хоккея. В турнире принимают участие московские гранды — «Динамо», «Крылья Советов», «Спартак» и ЦСКА. В составе команд на лед вышли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре и другие прославленные спортсмены.



Первые матчи кубка прошли на открытом стадионе в Парке легенд. «Крылья Советов» оказались сильнее «Динамо», победив их со счетом 5:3, а ЦСКА по буллитам одолел «Спартак» 3:2. Сегодня, 10 декабря, состоятся еще две встречи: «Спартак» сойдется на льду с «Динамо», а «Крылья Советов» будут противостоять ЦСКА.

Кубок Легенд