Биатлонист Шипулин третьим завершил гонку преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Антон Шипулин третьим завершил гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в словенской Поклюке.

Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 33,6 секунды, допустив один промах. Он отстал от победителя на 6,2 секунды.

Первое место занял француз Мартен Фуркад, который продемонстрировал время 30 минут 27,4 секунды без промахов. На втором месте находится норвежец Эмиль Хегле Свендсен, отставший от него на 6 секунд. Он также завершил гонку без промахов.

Второй этап КМ по биатлону проходит в словенской Поклюке с 6 по 11 декабря. Женская гонка преследования состоится позднее в субботу.