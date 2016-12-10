Биатлонист Шипулин третьим завершил гонку преследования на Кубке мира

Спортсмен отстал от победителя на 6,2 секунды
Фото: AP/TASS/Robert F. Bukaty
Российский биатлонист Антон Шипулин третьим завершил гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в словенской Поклюке.
Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 33,6 секунды, допустив один промах. Он отстал от победителя на 6,2 секунды.
Первое место занял француз Мартен Фуркад, который продемонстрировал время 30 минут 27,4 секунды без промахов. На втором месте находится норвежец Эмиль Хегле Свендсен, отставший от него на 6 секунд. Он также завершил гонку без промахов.
Второй этап КМ по биатлону проходит в словенской Поклюке с 6 по 11 декабря. Женская гонка преследования состоится позднее в субботу.
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