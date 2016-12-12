Антикоррупционеры идут в правительство

Общественная палата РФ в ближайшее время направит во все федеральные министерства предложения по внедрению новой модели взаимодействия власти, бизнеса и общества по противодействию коррупции. Такой способ борьбы со взяточничеством с 2015 года реализует Росалкогольрегулирование. Глава комитета по борьбе с коррупцией и советник руководителя ведомства по вопросам противодействия коррупции Анатолий Голубев рассказал «Известиям», что уже четыре министерства обратились к нему с просьбой организовать такую модель.



Анатолий Голубев рассказал, что исполняет обязанности советника по борьбе с коррупцией на общественных началах. Такую должность руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян утвердил 25 декабря 2015 года. После этого в ведомстве была введена обязательная процедура общественного заверения отчета о реализации плана противодействию коррупции. Она заключается в том, что каждый член общественного совета Росалкогольрегулирования обязан либо утвердить отчет, поставив подпись, либо обосновать отказ. В июле 2016 года в ведомстве была открыта общественная приемная комитета по борьбе с коррупцией, которая располагается в здании Росалкогольрегулирования. В нее могут обращаться граждане и организации по фактам коррупции.

— С начала текущего года Росалкогольрегулированием совместно с сотрудниками правоохранительных органов и общественных организаций было выявлено и ликвидировано более 165 нелегальных заводов и цехов. На подпольных производствах было обнаружено и изъято более 35,9 млн л этилового спирта и алкогольной продукции, — рассказывает Анатолий Голубев. В результате, по его словам, за 10 месяцев этого года поступление акцизов от продаж алкогольной продукции в бюджет РФ увеличилось на 43,2 млрд рублей.



Зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю, экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин рассказал, что планирует содействовать продвижению практики борьбы с коррупцией и в других государственных ведомствах.



— Мы намерены заручиться поддержкой Госдумы и Совета Федерации и рекомендовать всем ведомствам открыть общественные приемные и ввести должность советника по противодействию коррупции. Советниками, кстати, могут быть эксперты Торгово-промышленной палаты, — рассказал Дмитрий Галочкин.



По словам Анатолия Голубева, уже сейчас с просьбой о создании аналогичной модели к нему обратились руководители четырех ведомств. Правда, называть эти ведомства Голубев отказался.

Советник по противодействию коррупции рассказал, что разоблачение высокопоставленных чиновников, уличенных во взяточничестве, лишь увеличивает реальный уровень коррупции. По его мнению, борьба с коррупцией заключается во внедрении сервисов, которые позволяют гражданам решить свои вопросы без прямого взаимодействия с чиновниками (например, возможность оплатить штраф ГИБДД онлайн), и в правовом просвещении сотрудников ведомств и бизнесменов. Именно поэтому Росалкогольрегулирование и комитет по борьбе с коррупцией совместно с НИУ «Высшая школа экономики» проводят семинары для сотрудников региональных управлений ведомства и для всех участников алкогольного рынка.

— Сейчас основной упор делается на борьбу с последствиями коррупции, а не с явлениями, которые ее порождают. Но чем больше страх разоблачения, тем больше появляется посредников. В итоге размер откатов увеличивается, и коррупция растет как снежный ком, — объясняет Голубев.

Профессор кафедры управления фирмой Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Александр Костанянц также полагает, что арест высокопоставленных лиц, уличенных во взяточничестве, — это не борьба с коррупцией.



— Давно назрела необходимость в принятии мер, поэтому я поддерживаю инициативы противодействия коррупции, — говорит Костанянц. И добавляет, что необходимо регулировать правовое поле, добиваться исполнения закона как гражданами, так и правоохранительными органами и представителями судебной власти.



Однако профессор кафедры основ правоохранительной деятельности юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС Александр Романов полагает, что практика Росалкогольрегулирования не повлияет на уровень коррупции в стране и только отвлечет внимание властей от действенных мер, способных решить эту проблему.



— Я отношусь к инициативе скептически. Это как бороться с комарами рядом с болотом: трех убьешь, 10 прилетят, — говорит Романов. По его мнению, искоренить коррупцию можно с помощью реформы судебной системы.

— Формально суд подчиняется только закону, но ежегодно мы видим примеры, когда судебная система обслуживает потребности и сиюминутные интересы представителей власти. Еще до суда бывает известно, кто виноват, — сказал Александр Романов.