Трамп опроверг данные, что будет продюсером телешоу

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, опроверг данные СМИ, что будет работать над реалити-шоу «Ученик». При этом политик в очередной раз обвинил телеканал CNN во лжи.



«Публикации CNN о том, что я буду работать над «Учеником», даже частично, будучи президентом, — смехотворны и неверны. Фейковые новости!» — написал Трамп в своем Twitter.

Reports by @CNN that I will be working on The Apprentice during my Presidency, even part time, are rediculous & untrue - FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2016 г.

«Я посвящу ему ноль времени», — добавил он. Миллиардер стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Ученик» на канале NBC в 2004 году. Программа имела высокие рейтинги и трижды номинировалась на премию Emmy.