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Трамп опроверг данные, что будет продюсером телешоу

Избранный президент США назвал эти новости фейковыми

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, опроверг данные СМИ, что будет работать над реалити-шоу «Ученик». При этом политик в очередной раз  обвинил телеканал CNN во лжи.

«Публикации CNN о том, что я буду работать над «Учеником», даже частично, будучи президентом, — смехотворны и неверны. Фейковые новости!» — написал Трамп в своем Twitter.

«Я посвящу ему ноль времени», — добавил он. Миллиардер стал исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Ученик» на канале NBC в 2004 году. Программа имела высокие рейтинги и трижды номинировалась на премию Emmy.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Трамп опроверг данные, что будет продюсером телешоу

Избранный президент США назвал эти новости фейковыми

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