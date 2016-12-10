Нерезиденты ОПЕК договорились сократить добычу на 600 тыс. баррелей

Нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в состав ОПЕК, договорились в Вене сократить добычу черного золота более чем на 600 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил источник в одной из делегаций.

Как передает агентство Bloomberg, к этой инициативе также присоединились представители Казахстана, которые ранее заявляли о готовности только заморозить уровень производства.

При этом президент ОПЕК, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада поблагодарил своего российского коллегу Александра Новака за содействие в достижении договоренностей. «Его преданность и лидерство в этом процессе были признаны всеми», — приводит ТАСС слова президента картеля.

В субботу в Вене проходят переговоры стран ОПЕК с нерезидентами организации о сокращении добычи энергосырья. Ранее, 30 ноября, ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Соглашение будет действовать в течение полугода.