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Ученые определили возраст колец Сатурна по примесям космической пыли

Характеристики теплового излучения колец были собраны с помощью аппарата Cassini

Ученые Корнеллского университета определили, что возраст колец Сатурна составляет всего 100 млн лет. Такое открытие было сделано благодаря изучению примесей космической пыли, которой со временем обогащаются кольца планеты, состоящие изо льда.

Как передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ведущего автора исследования Чжимэн Чзан, эти данные были собраны с помощью аппарата Cassini. Таким образом исследователи изучили характеристики теплового излучения колец.

Отмечается, что возраст колец в 100 млн лет — это очень небольшой срок с учетом того, что Солнечная система существует несколько миллиардов лет.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Ученые определили возраст колец Сатурна по примесям космической пыли

Характеристики теплового излучения колец были собраны с помощью аппарата Cassini

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