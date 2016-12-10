Ушел из жизни старейший режиссер «Ленфильма» Сергей Микаэлян

Старейший кинорежиссер «Ленфильма», народный артист России Сергей Микаэлян скончался сегодня в Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

«Сегодня, 10 декабря 2016 года, на 94-м году скончался великий кинорежиссер, народный артист России Сергей Герасимович Микаэлян», — указано в сообщении на сайте «Ленфильма». О дате и месте проведения похорон будет сообщено дополнительно.

Сергей Микаэлян работал в киностудии с 1961 года. Одной из самых известных картин режиссера стал фильм «Влюблен по собственному желанию», который был удостоен главного приза 16-го Всесоюзного кинофестиваля. Кроме того, его авторству принадлежат ленты «Разноцветные камешки», «Принимаю бой», «Иду на грозу», «Всего одна жизнь», «Гроссмейстер». Режиссер был также удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.