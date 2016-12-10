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В результате взрыва на юге Йемена погибло не менее 20 человек

Еще 30 пострадали в результате инцидента у лагеря города Аден

По меньшей мере 20 военнослужащих стали жертвами взрыва вблизи военного лагеря в городе Аден на юге Йемена, сообщил источник в силовых структурах республики. По его словам, в результате атаки были ранены 30 человек.

Как передает агентство Sputnik, инцидент произошел в субботу рядом с лагерем Ас-Сульбан. Рядом с его воротами взорвался заминированный автомобиль.

Пока ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

В результате взрыва на юге Йемена погибло не менее 20 человек

Еще 30 пострадали в результате инцидента у лагеря города Аден

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