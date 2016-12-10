Министерство нефти Нигерии подтвердило соглашение о сокращении добычи

Нефтедобывающие страны, не входящие в состав ОПЕК, договорились суммарно сократить добычу черного золота на 612 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает пресс-служба министерства нефти Нигерии.

«Мы рады сообщить, что ОПЕК и страны, не входящие в организацию, на министерской встрече достигли позитивных результатов», — указано в сообщении ведомства в Twitter.

Согласно данным, приведенным министерством, Россия готова уменьшить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Мексика намерена сократить добычу на 100 тыс., Казахстан — на 50 тыс., Оман — на 45 тыс., Азербайджан — на 35 тыс., а Малайзия — на 35 тыс.

We are glad to report that the OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting yielded positive results. #OOTT pic.twitter.com/PFL596icRR — #7BigWins (@FMPRng) 10 декабря 2016 г.

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что стороны сократят добычу суммарно на 550 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, страны, входящие в состав ОПЕК, 30 ноября приняли решение сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Действие соглашения продлится в течение полугода.