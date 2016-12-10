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Фигуристы Мишина и Мирзоев победили в паре на Гран-при в Марселе

Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев одержали победу в парном катании финала юниорского Гран-при в Марселе. Спортсмены набрали в сумме 180,63 балла.

Второе место в финале заняли спортсмены из Чехии Анна Душкова и Мартин Бидарж, которые продемонстрировали результат в 167,76 балла. На третьем месте — российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым удалось набрать 159,72 балла.

Другие российские фигуристы Алина Устимкина и Никита Володин (158,14), а также Амина Атаханова и Илья Спиридонов (139,50) заняли четвертое и шестое места.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Фигуристы Мишина и Мирзоев победили в паре на Гран-при в Марселе

Еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место

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