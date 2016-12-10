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Пакет поправок к конституции внесен в парламент Турции

Документы переданы фракцией правящей Партии справедливости и развития

Фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в субботу в парламент Турции поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.

Инициаторы поправок выступают за президентскую форму правления вместо парламентской. Теми же поправками предусмотрено упразднение должности премьер-министра. Поправки расширяют полномочия президента и дают ему право формировать правительство.

Поправки предусматривают увеличение состава меджлиса с 550 до 600 законодателей и снижение возраста для кандидатов в депутаты до 18 лет.

Референдум по расширению полномочий президента Турции может пройти весной 2017 года.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Пакет поправок к конституции внесен в парламент Турции

Документы переданы фракцией правящей Партии справедливости и развития

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