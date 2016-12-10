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Керри призывает сирийскую оппозицию стать инициатором примирения

Госсекретарь США добавил, что с помощью оружия ситуацию в Сирии урегулировать нельзя

Госсекретарь США Джон Керри обратился к сирийской оппозиции с призывом инициировать примирение. Одновременно дипломат заявил, что Россия и Сирия должны стать гарантами того, что после выхода повстанцев из Алеппо их жизням ничто не будет угрожать.

Он отметил также, что ситуация в Сирии должна разрешиться политическим путем. Существующие противоречия нельзя урегулировать с помощью оружия, добавил госсекретарь США.

Об этом Джон Керри заявил по итогам встречи «Группы друзей Сирии» в Париже, состоявшейся в субботу.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Керри призывает сирийскую оппозицию стать инициатором примирения

Госсекретарь США добавил, что с помощью оружия ситуацию в Сирии урегулировать нельзя

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