Керри призывает сирийскую оппозицию стать инициатором примирения

Госсекретарь США Джон Керри обратился к сирийской оппозиции с призывом инициировать примирение. Одновременно дипломат заявил, что Россия и Сирия должны стать гарантами того, что после выхода повстанцев из Алеппо их жизням ничто не будет угрожать.



Он отметил также, что ситуация в Сирии должна разрешиться политическим путем. Существующие противоречия нельзя урегулировать с помощью оружия, добавил госсекретарь США.



Об этом Джон Керри заявил по итогам встречи «Группы друзей Сирии» в Париже, состоявшейся в субботу.

