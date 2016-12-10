Страны, не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Об этом заявил президент Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед бен Салех ас-Сада.

«Мы рады сообщить о заключении исторического соглашения», — цитирует его «РИА Новости».

Встреча в Вене в субботу, 10 декабря, окончилась договоренностью между странами, не входящими в ОПЕК, о сокращении добычи нефти.

Суммарно они станут добывать на 558 тыс. баррелей в сутки меньше. Половину от этого сокращения согласилась обеспечить Россия.

Ранее страны ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей.

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