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Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей

Нерезиденты картеля выразили готовность снизить этот уровень на 560 тыс. баррелей

Фото: РИА НОВОСТИ/Максим Блинов

Соглашение по оптимизации добычи нефти подписали 11 стран, не входящих в состав ОПЕК, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи участников картеля с нерезидентами в Вене.

«Впервые такое количество стран принимает участие в совместных действиях. Напомню, это все страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в ОПЕК», — сказал министр в ходе пресс-конференции, которую транслирует «Россия 24».

По его словам, участники картеля договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, «что суммарно даст сокращение почти в 1,7 –1,8 млн баррелей в сутки».

При этом страны, не входящие в состав ОПЕК, договорились сократить добычу черного золота на 560 тыс. баррелей в сутки. При этом этот уровень будет достигнут ускоренными темпами в течение первого полугодия.

Кроме того, участники встречи также вышли на подписание меморандума, закрепляющего совместные шаги по балансировке рынка нефти.

«В результате удалось нам всем выйти на подписание меморандума о взаимодействии, которое, по сути дела, закрепляет наши совместные шаги по балансировке ситуации на рынке», — пояснил Александр Новак.

Ранее на заседании ОПЕК 30 ноября участники картеля договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей

Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелейНерезиденты картеля выразили готовность снизить этот уровень на 560 тыс. баррелей

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