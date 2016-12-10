Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей

Соглашение по оптимизации добычи нефти подписали 11 стран, не входящих в состав ОПЕК, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам встречи участников картеля с нерезидентами в Вене.

«Впервые такое количество стран принимает участие в совместных действиях. Напомню, это все страны ОПЕК и 11 стран, не входящих в ОПЕК», — сказал министр в ходе пресс-конференции, которую транслирует «Россия 24».

По его словам, участники картеля договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, «что суммарно даст сокращение почти в 1,7 –1,8 млн баррелей в сутки».

При этом страны, не входящие в состав ОПЕК, договорились сократить добычу черного золота на 560 тыс. баррелей в сутки. При этом этот уровень будет достигнут ускоренными темпами в течение первого полугодия.

Кроме того, участники встречи также вышли на подписание меморандума, закрепляющего совместные шаги по балансировке рынка нефти.

«В результате удалось нам всем выйти на подписание меморандума о взаимодействии, которое, по сути дела, закрепляет наши совместные шаги по балансировке ситуации на рынке», — пояснил Александр Новак.

Ранее на заседании ОПЕК 30 ноября участники картеля договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей.