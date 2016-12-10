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Россия и Кувейт вошли в комитет по мониторингу сокращения добычи

РФ согласилась взять на себя почти половину ограничения - 300 тыс. баррелей в сутки

Россия и Кувейт вошли в комитет по мониторингу сокращения добычи.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев

«На встрече признано целесообразным создать мониторинговый комитет по контролю за исполнением принятых решений под руководством России и Кувейта», - цитирует его ТАСС.

При этом, Россия согласилась взять на себя почти половину сокращения – 300 из 588 тыс. баррелей, отметил министр.

Кроме того, он добавил, что в соответствии с соглашением, сокращение добычи для Азербайджана составит объеме 35 тыс. баррелей в сутки.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Россия и Кувейт вошли в комитет по мониторингу сокращения добычи

РФ согласилась взять на себя почти половину ограничения - 300 тыс. баррелей в сутки

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