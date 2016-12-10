СМИ: боевики ИГ вновь вошли в Пальмиру

Боевики ИГ (запрещена в РФ) вновь вошли вПальмиру

Об этом заявил телеканал Al Arabiya.

Официального подтверждения этой информации со стороны командования ВС Сирии не поступило.

Известно, что ранее в Пальмиру было переброшено подкрепление для отпора боевикам, сообщает ТАСС.

На подступах к городу шли бои, террористы ИГ захватили семь блокпостов, 26 военнослужащих правительственных войск погибло.

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