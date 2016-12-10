Церемония вручения Нобелевских премий состоялась в Стокгольме

В субботу, 10 декабря, в Стокгольмской филармонии состоялось вручение Нобелевские премии 2016 года по медицине, физике, химии и экономике. Король Швеции Карл XVI Густав вручил девяти лауреатам самой престижной в мире награды дипломы и золотые медали.

По словам председателя правления Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хелдина, который открыл церемонию, целью учредителя премии Альфреда Нобеля было наградить тех, кто принес человечеству самую значимую пользу.

«Существует большой интерес к открытиям в естественно-научной и гуманитарной областях, в которых работают нобелевские лауреаты», - приводит ТАСС слова Хелдина.

Агентство сообщает, что награды в области физиологии и медицины удостоился профессор из Японии Ёсинори Осуми за открытие механизма аутофагии - естественного процесса «самоочистки» клеток живых организмов.

В разделе «физика» лауреатами стали ученые Дэвид Таулес, Майкл Костерлиц (оба - США, Великобритания) и Дункан Халдейн (Великобритания) «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи».

В сфере химии награда присуждена французу Жан-Пьеру Соважу, Фрейзеру Стоддарту (США, Великобритания) и нидерландскому ученому Бернарду Феринге за проектирование и синтез молекулярных машин.

Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия) стали лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2016 года за создание новых теоретических инструментов в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов.

Ранее «Известия» писали, что американский поэт, писатель и музыкант Боб Дилан прислал в Шведскую академию текст речи, который будет зачитан 10 декабря на церемонии вручения Нобелевских премий. Об этом сообщает официальный Twitter премии. Также в сообщении говорится, что американская певица Патти Смит исполнит на церемонии песню Дилана A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

