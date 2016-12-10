Итальянский банк Intesa Sanpaolo станет кредитором QIA и Glencore

Итальянский банк Intesa Sanpaolo Intesa станет кредитором Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore по сделке по покупке 19,5% акций «Роснефти».

Об этом говориться в официальном сообщении российской компании

«Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование», - сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Само финансирование и кредитная поддержка сделки будет обеспечено приобретаемыми акциями с участием других банков.

В пресс-релизе компании сообщается, что приобретение акций «Роснефти» будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования.

При этом, собственный капитал инвесторов приобретателей составит 2,8 млрд из 10,2 млрд евро.

Напомним, что в результате сделки по продаже 19,5% акций второй по значимости нефтяной компании России, в бюджет РФ поступит 10,5 млрд евро.

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