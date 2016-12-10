Фигуристка Евгения Медведева победила в финале Гран-при

По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 227,66 балла
Победительницей в финале серии Гран-при, который проходит в Марселе, вновь стала российская фигуристка Евгения Медведева. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 227,66 балла.
Второе место завоевала представительница Японии Сатоко Мияхара (218,33), третьего места удостоилась еще одна фигуристка из РФ Анна Погорилая (216,47). Спортсменки Мария Сотскова (198,79) и Елена Радионова (188,81) показали пятый и шестой результаты соответственно.
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