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Возбуждено уголовное дело после ДТП в Оренбуржье

МЧС сообщило о семи погибших и семи пострадавших в аварии

Возбуждено уголовное дело после ДТП в Оренбургской области, в котором погибло семь человек и еще семь пострадали.

Об этом заявило управление МВД РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – цитирует «РИА Новости» сообщение правоохранительных органов.

Напомним, что четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе Оренбург-Орск в субботу, 10 декабря.

Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись под Оренбургом, погибли семь человек

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Возбуждено уголовное дело после ДТП в Оренбуржье

МЧС сообщило о семи погибших и семи пострадавших в аварии

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