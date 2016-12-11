Сирийская армия отбросила боевиков от Пальмиры

Сирийская армия с помощью ополченцев и российской авиации отбросила боевиков от Пальмиры.

Об этом заявил телеканал Аль-Маядин.

Сейчас ожесточенные бои ведутся в 10 км от города, сообщает «Лента.ру».

Ранее поступила информация, что боевики ИГ (запрещена в РФ), вторглись в Пальмиру, захватили казарму и склады с оружием.

Считается, что террористы попытались вернуть под свой контроль нефтяные колодцы на месторождениях Шаер и Эль-Махр.

Несколько блокпостов были захвачены, погибли более 25 военнослужащих САР.

Правительственные войска бросили на опасный участок подкрепления.

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