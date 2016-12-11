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Новое расписание электричек вводится в Московском регионе

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с новым расписанием при планировании поездок

В столичном регионе с 11 декабря вводится новое расписание для электричек, которое будет действовать до конца 2016-го и 2017 год.

«В новом расписании на ряде направлений увеличены интервалы движения в часы пик. Кроме того, значительно увеличено количество остановок поездов на станциях пересадок на МЦК: Окружная, Северянин, Фрезер, Карачарово, Тестовская», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ОАО «Центральная ППК» (Пригородная пассажирская компания).

Как сообщает агентство, пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с новым расписанием при планировании поездок.

«Для этого можно воспользоваться онлайн сервисом на сайте компании www.central-ppk.ru. Кроме того, для удобства пассажиров будет выпущен информационно-справочный материал по каждому направлению. Приобрести его можно будет в пригородных кассах в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.  

Ранее «Известия» писали, что в скором времени в России может образоваться федеральная структура, которая будет заниматься штрафами за нарушение правил проезда в пригородных электропоездах. 

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Новое расписание электричек вводится в Московском регионе

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с новым расписанием при планировании поездок

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