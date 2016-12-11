Приднестровье изберет президента на ближайшие пять лет

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) в воскресенье, 11 декабря, состоятся шестые президентские выборы.

Главой ПМР может быть избран гражданин, который обладает избирательным правом, не моложе 35 лет, имеющий гражданство Приднестровья не менее 10 лет и постоянно проживающий на территории республики. Президент избирается сроком на пять лет. Согласно закону ПМР, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Отметим, что последние президентские выборы в Приднестровье прошли в декабре 2011 года. По результатам двух туров, победу на них одержал Евгений Шевчук.

Ранее «Известия» писали, что члены правительства Приднестровской Молдавской Республики одобрили разработанный министерством юстиции законопроект об использовании государственного флага России.

Также было предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые будут предусматривать ответственность за нарушение порядка использования государственных символов, в том числе иностранного государства на территории ПМР.

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной официальному Кишиневу территорией.