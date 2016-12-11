Российские банки примут участие в  покупке 19,5% акций «Роснефти»

Российские банки примут участие в финансировании покупки 19,5% акций «Роснефти» вместе с итальянским банком Intesa Sanpaolo.

Об этом заявили в швейцарской компании Glencore

«Финансирование будет предоставлено, в основном, банком Intesa Sanpaolo, но и российские банки предоставят финансовую и кредитную поддержку», - цитирует ТАСС сообщение трейдера.

Напомним, что инвесторы приобретают 19,5 % акций «Роснефти» за счет собственных средств и привлечения займов.

Собственный капитал компании Glencore и Катарского суверенного фонда при покупке акций составит 2,8 млрд из 10,2 млрд евро.

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