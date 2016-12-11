Боец Росгвардии погиб на дежурстве в Ярославле

Боец Росгвардии погиб на дежурстве в здании Управления вневедомственной охраны по Ярославской области.

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Мы подтверждаем этот трагический инцидент. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – цитирует ТАСС официальный источник.

При этом в самой Росгвардии считают произошедшее самоубийством по причинам личного характера.

Управление выразило свои соболезнования семье погибшего.

Ведется административное расследование.

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