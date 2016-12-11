Япония и Россия проводят финальную стадию подготовки переговоров.

При этом, компромисс по статусу спорных территорий – Южных Курил мог бы открыть дорогу к сотрудничеству в области рыбного хозяйства и туризма, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Японию, может быть поднят вопрос о безвизовом режиме посещения Курил для представителей бизнеса.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и не желает подписывать мирный договор с Россией, пока ей не вернут острова.

Омрачают отношения Москвы и Токио санкции, введенные Японией в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма.

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