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Республиканцы упрочили большинство в Сенате США

После победы Джона Кеннеди у них 52 места из 100

Республиканцы упрочили большинство в Сенате США, выиграв второй тур выборов в Луизиане.

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее, на выборах в ноябре, республиканцы получили в сенате 51 место из 100 и в Луизиане был назначен второй тур, сообщает «РИА Новости».

В результате прошедшего накануне голосования сенатор Джон Кеннеди победил с большим отрывом.

Теперь у республиканцев большинство в обеих палатах Конгресса США.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Республиканцы упрочили большинство в Сенате США

После победы Джона Кеннеди у них 52 места из 100

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