При пожаре в Нижнекамске погибли три человека

Пожар в производственном цехе в Нижнекамске, Татарстан, где изготавливали пластиковые изделия, произошел рано утром в воскресенье. К настоящему моменту известно о трех погибших и шести пострадавших в пожаре.

Сигнал о возгорании, возникшем по адресу дом 77 по улице Центральной, поступил в МЧС около пяти утра. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, пожар полностью потушен.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры, причина пожара выясняется, передает «Федеральное агентство новостей».