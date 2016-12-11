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При пожаре в Нижнекамске погибли три человека

Экстренные службы сообщают о шести пострадавших

Пожар в производственном цехе в Нижнекамске, Татарстан, где изготавливали пластиковые изделия, произошел рано утром в воскресенье. К настоящему моменту известно о трех погибших и шести пострадавших в пожаре.

Сигнал о возгорании, возникшем по адресу дом 77 по улице Центральной, поступил в МЧС около пяти утра. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения, пожар полностью потушен.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры, причина пожара выясняется, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

При пожаре в Нижнекамске погибли три человека

Экстренные службы сообщают о шести пострадавших

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