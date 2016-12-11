Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
11 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Румынии открылись участки на парламентских выборах

На 466 мест в Палате депутатов и Сенате претендуют около 6,5 тыс. кандидатов

Парламентские выборы стартовали в воскресенье в Румынии, сообщили в Центральном избирательном бюро республики. В голосовании уже приняли участие около 70 тыс. человек.

По данным ведомства, в 08:00 (мск) в стране открылись 1254 избирательных участка.

Срок полномочий избранного парламента составляет четыре года. На 466 мест в Палате депутатов и Сенате претендуют около 6,5 тыс. кандидатов.

Всего в выборах принимают участие 11 политических организаций, в частности, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП), правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП), Альянс либералов и демократов (АЛД), партия «Народное движение», Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), «Союз за спасение Румынии» и партия «Единая Румыния» (ЕР).

Читайте также:

В Приднестровье начались выборы главы республики

Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

В Румынии открылись участки на парламентских выборах

На 466 мест в Палате депутатов и Сенате претендуют около 6,5 тыс. кандидатов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Ирина Мешкова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Светлана Журова

олимпийская чемпионка

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке