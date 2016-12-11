В Румынии открылись участки на парламентских выборах

Парламентские выборы стартовали в воскресенье в Румынии, сообщили в Центральном избирательном бюро республики. В голосовании уже приняли участие около 70 тыс. человек.

По данным ведомства, в 08:00 (мск) в стране открылись 1254 избирательных участка.

Срок полномочий избранного парламента составляет четыре года. На 466 мест в Палате депутатов и Сенате претендуют около 6,5 тыс. кандидатов.

Всего в выборах принимают участие 11 политических организаций, в частности, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП), правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП), Альянс либералов и демократов (АЛД), партия «Народное движение», Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), «Союз за спасение Румынии» и партия «Единая Румыния» (ЕР).