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СМИ: власти Японии проигнорировали протест США по поводу визита Путина

Вашингтон опасается, что встреча лидеров двух стран может смягчить позицию Токио по антироссийским санкциям

Руководство Японии проигнорировало высказанный американскими властями протест по поводу встречи премьер-министра островного государства Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина в Токио 16 декабря. Об этом сообщил дипломатический источник.

Как передает агентство Kyodo, Вашингтон ранее неоднократно выражал недовольство встречей двух лидеров, опасаясь, что Токио может смягчить свою позицию по антироссийским санкциям.

Президент России Владимир Путин совершит визит в Японию 15–16 декабря. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят экономическое взаимодействие на четырех островах южных Курил, ослабление визового режима и вопрос российских островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

СМИ: власти Японии проигнорировали протест США по поводу визита Путина

Вашингтон опасается, что встреча лидеров двух стран может смягчить позицию Токио по антироссийским санкциям

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