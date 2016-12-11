Польша: Россия нарушает международные нормы больше, чем в период СССР

Глава польского МИДа Витольд Ващиковский обвинил Россию в нарушениях принципов ОБСЕ, ООН и международных норм.

«В 1990-е годы мы были склонны думать, что новая Россия будет проводить внешнюю политику в соответствии с международными нормами и ценностями», — заявил министр. Он отметил, что современная Россия в подобных нарушениях «зашла дальше, чем СССР».

Как уточняется в тексте речи Ващиковского, опубликованной на сайте польского внешнеполитического ведомства, критическое отношение Варшавы к Москве вызвано «трезвой оценкой ревизионистских наклонностей России. Ващиковский также упомянул и «сложную историю» взаимоотношений двух стран.

Глава МИД Польши добавил, что Европа нуждается в активном участии США в вопросе безопасности на континенте.