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Польша: Россия нарушает международные нормы больше, чем в период СССР

Об этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский

Фото: Zuma/TASS/Artur Widak

Глава польского МИДа Витольд Ващиковский обвинил Россию в нарушениях принципов ОБСЕ, ООН и международных норм.

«В 1990-е годы мы были склонны думать, что новая Россия будет проводить внешнюю политику в соответствии с международными нормами и ценностями», — заявил министр.  Он отметил, что современная Россия в подобных нарушениях «зашла дальше, чем СССР».

Как уточняется в тексте речи Ващиковского, опубликованной на сайте польского внешнеполитического ведомства, критическое отношение Варшавы к Москве вызвано «трезвой оценкой ревизионистских наклонностей России. Ващиковский также упомянул и «сложную историю» взаимоотношений двух стран.

Глава МИД Польши добавил, что Европа нуждается в активном участии США в вопросе безопасности на континенте.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Польша: Россия нарушает международные нормы больше, чем в период СССР

Польша: Россия нарушает международные нормы больше, чем в период СССРОб этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский

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