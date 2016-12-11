Число жертв пожара в цеху Нижнекамска выросло до пяти человек

Число погибших в результате пожара на производственной базе города Нижнекамска в Татарстане возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава пресс-службы республиканского управления МЧС Андрей Родыгин.



«В ходе разбора завалов на территории базы обнаружены тела еще двух человек. Таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Он также пояснил, что еще шесть человек, пострадавших в результате пожара, были госпитализированы с различными травмами. Ранее сообщалось о трех жертвах ЧП.

О пожаре на производственной базе стало известно около 5.00 мск. Возгорание произошло в цеху по выпуску пластиковых изделий. Пожар был ликвидирован около 7.00 мск, его площадь составила около 100 кв. м.