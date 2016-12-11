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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Из-за сильных дождей может подняться уровень воды в реках

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Как сообщила администрация города, сохраняется угроза подъема уровня воды в реках из-за дождей.

Дожди не прекращаются в прибрежной части Сочи уже неделю, в это же время в горных районах курорта идут сильные снегопады. «Штормовое предупреждение действует 11 и 12 декабря», — сообщает «РИА Новости». Ранее краевое управление МЧС сообщило о повышенной лавиноопасности в горах Сочи.

«Опасность схода снежных масс сохранится до 14 декабря», — предупреждают спасатели.

Экстренные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Из-за сильных дождей может подняться уровень воды в реках

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