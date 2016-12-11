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Президент Турции перенес визит в Казахстан из-за теракта в Стамбуле

Поездка Эрдогана была запланирована на 11–12 декабря

Турецкий лидер Тайип Эрдоган перенес визит в Казахстан на более поздний срок. Как сообщают телеканалы Турции со ссылкой на источник в администрации президента, новые сроки поездки не названы.

Визит Эрдогана в Казахстан планировался на 11–12 декабря и отменен из-за теракта, произошедшего в Стамбуле.

Двойной теракт произошел вечером в субботу около стадиона Vodafone Arena. Сначала был взорван заминированный автомобиль, спустя минуту подрыв осуществил террорист-смертник. Погибли 29 человек, пострадали около 170.

Террористическая атака была осуществлена после футбольного матча между клубами «Бешикташ» и «Бурсаспором». По подозрению в теракте задержаны 10 человек, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Президент Турции перенес визит в Казахстан из-за теракта в Стамбуле

Поездка Эрдогана была запланирована на 11–12 декабря

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