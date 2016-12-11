Число жертв теракта в Стамбуле возросло до 29, из них 27 – полицейские.

Об этом заявило агентство Рейтер.

Общее количество пострадавших после взрыва у стадиона в турецкой столице достигло 166 человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал, что в связи с терактом было задержано 10 человек. Ведутся следственные действия, сообщает «РИА Новости».

Сойлу также добавил, что взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный рядом с автобусом спецназа, обеспечивающего порядок на футбольном матче между «Бешикташ» и «Бурсаспором».

Ранее говорилось о 15 жертвах теракта

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