Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил теракт в Стамбуле

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун осудил двойной террористический акт, произошедший 10 декабря в центре Стамбула. В письменном заявлении генеральный секретарь выразил свои соболезнования семьям жертв атаки, отметив при этом, что он надеется на то, что ответственные за это нападение предстанут перед судом.

«Генеральный секретарь ООН выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям жертв, правительству и народу Турции, а также желает скорейшей поправки раненным. Он надеется, что виновные в этом террористическом акте будут вскоре установлены и привлечены к правосудию», - приводит ТАСС сообщение административного главы всемирной Организации.

Ранее «Известия» писали, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление в связи с террористической атакой, произошедшей в Стамбуле. Турецкий лидер резко осудил организаторов взрыва, а также подтвердил гибель людей.

Эрдоган подчеркнул, что терроризм является самым уродливым явлением и дал обещание, что страна и нация его преодолеют. При этом президент Турции добавил, что преступников ждет кара.

Напомним, что в центре Стамбула 10 декабря, в 22.30 мск в районе Бешикташ, возле стадиона Vodafone Arena, после окончания матча между футбольными командами «Бешикташ» и «Бурсаспор» прогремел взрыв. Целью атаки был автобус полиции.

По последним данным число жертв теракта возросло до 29, из них 27 – полицейские. 166 человек были ранены, многие из них находятся в критическом состоянии.

Глава турецкого МВД ранее заявил, что по подозрению в причастности к организации террористической атаки уже задержаны 10 человек.

В связи с терактом в Турции был объявлен общенациональный траур.