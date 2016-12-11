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Путин соболезнует президенту Турции в связи с терактами

По последним данным, в Стамбуле в результате двойного теракта погибли 38 человек

Свои соболезнования президенту Турции Эрдогану в связи с гибелью людей во время теракта в Стамбуле выразил Владимир Путин. Президент России «решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, уточняется в сообщении. Владимир Путин подчеркнул, что свершившийся теракт «в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом».

Два взрыва прогремели в Стамбуле поздно вечером в субботу, погибли 38 человек.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Путин соболезнует президенту Турции в связи с терактами

По последним данным, в Стамбуле в результате двойного теракта погибли 38 человек

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