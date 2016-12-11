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СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Нижнекамске

Возгорание произошло в результате хлопка в производственном помещении ООО «Интехпром»

Следователи СУ СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара на производстве в Нижнекамске. Об этом сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Представитель пресс-службы пояснил, что причиной возгорания стал хлопок, который произошел в производственном помещении ООО «Интехпром». На месте происшествия погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Площадь пожара составила приблизительно 100 кв. м, возгорание было ликвидировано около 7.00 мск.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в Нижнекамске

Возгорание произошло в результате хлопка в производственном помещении ООО «Интехпром»

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