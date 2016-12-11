Авиация ВКС России уничтожила более 300 боевиков в Пальмире

Попытку боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) прорваться к сирийской Пальмире пресекли сирийские войска, действовавшие при поддержке авиации ВКС России.

По данным Минобороны РФ, уничтожено более 300 боевиков. Террористы в ходе атаки применяли заминированные автомобили со смертниками. В попытке наступления была задействована реактивная артиллерия и бронетехника, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.

Самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 удара по боевикам, бои шли к югу от Пальмиры.