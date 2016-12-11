Количество жертв теракта в Стамбуле увеличилось до 38 человек

Число жертв теракта в районе Бешикташ турецкого Стамбула возросло до 38 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«К сожалению, число наших граждан, погибших при теракте в Стамбуле, достигло 38 человек. Из них 30 являются полицейскими. 155 человек продолжают лечение в больницах», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Он также отметил, что по подозрению в причастности к теракту было задержано 13 человек. По его словам, были обнаружены свидетельства причастности к атаке Рабочей партии Курдистана.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 166 пострадавших в результате инцидента.

10 декабря вечером два взрыва прогремели возле стадиона «Водафон Арена» в районе Бешикташ турецкого города. На стадионе до этого прошел матч между футбольными командами «Бешикташ» и «Бурсаспор». По предварительным данным, возле автобуса со спецназом полиции взорвался заминированный автомобиль. Кроме того, в парке рядом со стадионом террорист-смертник совершил самоподрыв.