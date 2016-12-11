При взрыве у христианского собора в Каире погибли пять человек

Еще 10 пострадали в результате инцидента
Взрыв прогремел у христианского собора в районе Аббасия столицы Египта Каира. В результате инцидента погибли пять человек, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.
Как передает сайт Youm7 со ссылкой на минздрав республики, на месте происшествия работают 14 машин скорой помощи.
صور من الانفجار في محيط كاتدرائية الأقباط في #القاهرة وسقوط عدد من الضحايا قبل قليل..— قبل قليل (@QablQalel) 11 декабря 2016 г.
.#مصر #Cairo pic.twitter.com/GBbDXsjNHo
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.