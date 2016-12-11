При взрыве у христианского собора в Каире погибли пять человек

Взрыв прогремел у христианского собора в районе Аббасия столицы Египта Каира. В результате инцидента погибли пять человек, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.

Как передает сайт Youm7 со ссылкой на минздрав республики, на месте происшествия работают 14 машин скорой помощи.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.