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Япония отказалась от аудиенции Путина у императора Акихито

Причиной местные СМИ называют возможное недовольство США

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Власти Японии отказались от организации аудиенции Владимира Путина у императора страны Акихито. Местные СМИ называют причиной этого возможное недовольство США.

Ранее сообщалось, что американские власти уже выражали озабоченность предстоящим визитом президента России в Японию.  Власти США полагали, что прием, который будет оказан Путину, «может стать неверным сигналом о том, что G7 больше не едино, как монолитная скала», передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Япония полагает, что без проведения аудиенции президента России у императора государства «визит не может считаться горячим».

Официальный визит президента России Владимира Путина в Японию состоится 15–16 декабря.

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Япония отказалась от аудиенции Путина у императора Акихито

Япония отказалась от аудиенции Путина у императора АкихитоПричиной местные СМИ называют возможное недовольство США

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