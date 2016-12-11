Япония отказалась от аудиенции Путина у императора Акихито

Власти Японии отказались от организации аудиенции Владимира Путина у императора страны Акихито. Местные СМИ называют причиной этого возможное недовольство США.

Ранее сообщалось, что американские власти уже выражали озабоченность предстоящим визитом президента России в Японию. Власти США полагали, что прием, который будет оказан Путину, «может стать неверным сигналом о том, что G7 больше не едино, как монолитная скала», передает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».

Япония полагает, что без проведения аудиенции президента России у императора государства «визит не может считаться горячим».



Официальный визит президента России Владимира Путина в Японию состоится 15–16 декабря.

