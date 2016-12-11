В дипмиссию РФ в Турции не поступало информации о погибших россиянах

Посольство РФ в Турции не располагает информацией о возможных погибших россиянах при взрыве в Стамбуле, сообщила пресс-атташе дипмиссии России в Анкаре Ирина Касимова.

«Наше генконсульство в Стамбуле следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с местными властями», — передает ее слова «Федеральное агентство новостей».

Вечером в субботу в Стамбуле прогремело два взрыва. В результате инцидентов погибли 38 человек, еще около 155 были ранены. В связи с трагедией в Турции объявлен национальный траур.