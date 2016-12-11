Симоньян: «По-моему, Макфол просто на нас обиделся»

На предложение экс-посла США в России Майкла Макфола зарегистрировать агентство Sputnik и телеканал RT в качестве иностранных агентов ответила главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.



Она считает, что дипломат обиделся на критику в этих СМИ. «По-моему, Макфол просто на нас обиделся», — приводит слова Симоньян сайт телеканала RT. Главный редактор Sputnik и RT отметила, что Макфол, будучи призванным налаживать отношения между государствами, внес много личного вклада в то, чтобы испортить отношения России и США.

«Мы его часто критикуем, критикуем справедливо, потому что мало мы знаем людей, которые, будучи призванными налаживать отношения между двумя странами, умудрились внести столько личного вклада, чтобы эти отношения испортить», — заключила она.

Ранее Макфол в статье, опубликованной в американском СМИ, предложил подумать о новом законе, позволяющем зарегистрировать Sputnik и RT в качестве иностранных агентов. Дипломат заявил, что, по его мнению, Sputnik и RT поддерживали в ходе президентской кампании в США республиканца Дональда Трампа.