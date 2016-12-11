Начальник полиции Отрадного находится в тяжелом состоянии

Нападение на начальника полиции города Отрадный и его супругу произошло в ночь на 11 декабря. Полицейский и его жена, вернувшиеся вечером в субботу к себе домой в село Смышляевка, обнаружили там неизвестных, сообщает региональное управление Следственного комитета России.



На лицах четырех мужчин были маски, они напали на начальника полиции и его жену.

В сообщении Следственного комитета уточняется, что полицейский «пришел в сознание сегодня утром и вызвал бригаду скорой помощи, однако женщину спасти не удалось, и она скончалась на месте происшествия». Офицер полиции находится в тяжелом состоянии в больнице, у потерпевшего — травма головы.

На месте нападения на сотрудника полиции и его жену находится первый замруководителя следственного управления по Самарской области полковник юстиции Оськин Александр Васильевич, следователи и криминалисты следственного управления.

Весной в селе Ивашовка Сызранского района Самарской области были обнаружены тела бывшего начальника межмуниципального управления МВД РФ «Сызранское» полковника Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Нападение на сотрудника полиции и его семью произошло в Доме офицеров.

