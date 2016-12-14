Парламентарии не готовы возвращаться на площадку ПАСЕ

Развитие межпарламентских отношений со странами СНГ и ЕАЭС, а также тесные контакты с давними партнерами по БРИКС и ШОС станут в 2017 году для Федерального собрания основными векторами внешнеполитической деятельности. О том, как Госдума и Совет Федерации разделят главные направления дипломатической работы, о перспективах возвращения на площадку ПАСЕ и ключевых темах повестки на будущий год «Известиям» рассказали главы комитетов по международным делам обеих палат.



«Революций не будет»



Российские парламентарии совместно формируют делегации для участия в работе около 15 организаций. В их числе: Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АТПФ), а также парламентские ассамблеи Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ и ПА ОБСЕ).



Как рассказал «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, работа по формированию межпарламентской повестки на 2017 год почти завершена.



— Госдума уже сформировала свою часть делегаций во всех структурах, до конца года соответствующее решение будет принято и Советом Федерации, — сообщил Косачев.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Напомним, что обе палаты парламента на неформальной основе договариваются о том, кто будет курировать вопросы участия парламентариев в той или иной межпарламентской структуре.



— Мы стремимся к паритетным началам и стараемся разделить зоны ответственности, нагрузку так, чтобы она была равномерна, — пояснил Константин Косачев. — Здесь нет никакой политики, это вопрос чисто организационный. Например, МПА СНГ традиционно и в большей степени является сферой кураторства Совета Федерации, в то время как Парламентская ассамблея ОДКБ, наоборот, — больше сфера ответственности Госдумы. И такое распределение обязанностей существует и по ряду других структур: например, ПА ОБСЕ и ПАСЕ — это зона ответственности Госдумы, а Межпарламентский союз или АТПФ — Совета Федерации.



В то же время в этом году Совет Федерации получил «шефство» над новой межпарламентской площадкой — Азиатской парламентской ассамблеей (преемница учрежденной в 1999 году Ассоциации парламентов Азии за мир), которую ранее курировали депутаты Госдумы.



— По всем остальным позициям никаких революций не будет: мы работаем в тесном взаимодействии с коллегами из Государственной думы, — уточнил глава международного комитета СФ.



Приоритеты Госдумы



Для Госдумы приоритетным станет вопрос «развития парламентской дипломатии с ключевыми странами, с которыми Россия традиционно в тесных отношениях», говорит глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.



— Здесь на особом месте страны СНГ, страны, которые сегодня уже вступили или вступают в интеграционное объединение Большой Евразии, Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию содружества, быстро набирающие рост страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай и Япония, — пояснил он «Известиям».



По словам Леонида Слуцкого, нижняя палата рассчитывает также на участие в «продвижении к парламентской составляющей» БРИКС.



— Сейчас в Женеве на полях сессии Межпарламентского союза прошел Второй парламентский форум БРИКС, и мы начали таким образом движение к парламентской составляющей БРИКС — самого мощного на планете на сегодня интеграционного блока, который объединяет весьма разные и весьма далекие друг от друга страны. Но тем не менее это треть мировой экономики, — отметил Леонид Слуцкий.



По словам парламентария, Госдума также продолжит участвовать в выработке дипломатических решений «по ключевым вопросам о противостоянии новым угрозам и вызовам», в первую очередь это касается борьбы с международным терроризмом, и по ситуации в Сирии.



Приоритеты Совета Федерации



Совет Федерации как орган, представляющий регионы, в своей международной повестке во многом ориентирован на запросы субъектов РФ. По словам Константина Косачева, это касается и контактов с приграничными странами, государствами — участниками СНГ, Китаем, Монголией, Японией и Южной Кореей. Кроме того, приоритетными для сенаторов станут контакты со странами-партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.



— Первый главный приоритет — это Межпарламентская ассамблея стран СНГ, которая в следующем году будет отмечать свое 25-летие. Мы мартовскую сессию посвятим этой дате и очень серьезно поговорим о том, как нам развивать парламентское измерение содружества на ближайшие годы. Безусловно, приоритетом является парламентское собрание России и Белоруссии как наиболее продвинутая форма интеграции межгосударственного уровня и взаимодействия парламентариев, — подчеркнул сенатор.



Также в приоритете — участие в работе Межпарламентского союза.



— Мы выступили с инициативой проведения 137-й ассамблеи в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге. Мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию и хотим, чтобы оно вошло в историю международного парламентаризма. Мы также очень серьезно готовимся к предстоящей в январе сессии АТПФ, — добавил парламентарий.



Что касается западного направления, то единственной площадкой, на которой будет сосредоточено внимание российских парламентариев, по словам Константина Косачева, остается Парламентская ассамблея ОБСЕ.



— Мы будем очень активно работать в ПА ОБСЕ, где есть единственный сохранившийся канал для взаимодействия с нашими европейскими и американскими коллегами, — сказал он, напомнив, что США не участвуют в работе МПС и АТПФ, в то время как участие РФ в ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО и Комитете парламентского сотрудничества России и ЕС заморожено по тем или иным причинам.



— Поэтому ПА ОБСЕ остается очень важной площадкой, чтобы доводить нашу точку зрения до западных коллег, в том числе парламентариев стран ЕС, НАТО и США. Мы пользуемся тем, что в ПА ОБСЕ нет механизма санкций или репрессий, и ее мы, естественно, будем активно использовать и далее, — пояснил Константин Косачев.



Замороженные форматы



Не исключено, что Россия вернется на площадки, которые оказались заблокированы. Однако для того, чтобы это произошло, говорит Константин Косачев, «должна либо радикальным способом поменяться ситуация в мире вокруг России, либо должны поменяться правила и процедуры в этих ассамблеях».



— Уверен, что рано или поздно для возвращения России в соответствующие структуры не будет каких-то принципиальных препятствий, но пока этого не произошло. Окончательное решение — за руководителями палат, это совместное решение, но я выскажу свою личную позицию: пока условий для возвращения РФ в ПАСЕ не сложилось, — уверен Константин Косачев.



К сотрудничеству с ПАСЕ Госдума рассчитывает вернуться, «но только тогда, когда нас не будут лишать полномочий», отметил, в свою очередь, Леонид Слуцкий.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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По информации «Известий», сейчас ведутся предварительные переговоры: российская сторона не хочет подавать заявку на участие в ПАСЕ без гарантии того, что она будет одобрена. Однако таких гарантий пока, разумеется, нет.



Тем не менее парламентарии сейчас, как и в следующем году, намерены продолжить активные контакты на личном уровне, в том числе на таком важном для России направлении, как США.



Мнение экспертов



Такие контакты имеют большое значение, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.



— Межпарламентские связи могут быть востребованы политическим руководством страны при расшивке узких мест и оказаться более эффективным и быстрым методом, чем привычные дипломатические каналы, — отметил Михаил Виноградов.



Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко считает, что решение парламентариев уделить большее внимание «ближнему кругу» — правильное.



— По сути дела, сейчас с постепенным распадом глобального мира и крахом глобализации начинается новый проект — регионализации, и в этом смысле России очень важно уделить внимание именно своему ближнему окружению, которое в последнее время было в загоне. Эта системная работа на уровне в первую очередь парламентов, на мой взгляд, правильный приоритет, и он очень четко обозначен и в послании президента, в котором глава государства начал именно с ближайших соседей и только потом уже перешел к другим глобальным игрокам, — заявил «Известиям» Евгений Минченко.

