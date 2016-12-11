Трехдневный траур объявлен в Египте

Трехдневный траур в Египте объявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Траур объявлен, начиная с сегодняшнего дня.

Теракт произошел в воскресенье в Каире в коптском соборном комплексе, где проводит службу патриарх. Погибли, по последним данным, 26 человек, пострадали от 40 до 60.

В заявлении администрации президента Египта указывается, что он осудил теракт и выразил соболезнования родственникам погибших.



Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил, что теракт не сможет разрушить национальное единство страны. «У терроризма нет религии», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».