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Трехдневный траур объявлен в Египте

Теракт в соборном комплексе в Каире произошел в воскресенье, погибли 26 человек

Трехдневный траур в Египте объявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Траур объявлен, начиная с сегодняшнего дня.

Теракт произошел в воскресенье в Каире в коптском соборном комплексе, где проводит службу патриарх. Погибли, по последним данным, 26 человек, пострадали от 40 до 60.

В заявлении администрации президента Египта указывается, что он осудил теракт и выразил соболезнования родственникам погибших.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил, что теракт не сможет разрушить национальное единство страны. «У терроризма нет религии», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 11 декабря 2016 года

Трехдневный траур объявлен в Египте

Теракт в соборном комплексе в Каире произошел в воскресенье, погибли 26 человек

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